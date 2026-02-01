Niscemi prova a rialzarsi | scuole riaperte aiuti ai cittadini e il dolore di chi parla di un disastro annunciato

Dopo mesi difficili, Niscemi tenta di riprendersi. Le scuole sono state riaperte, e il sindaco Conti promette aiuti concreti ai cittadini, anche se il dolore per la catastrofe annunciata resta vivo tra molti. La comunità spera di lasciarsi alle spalle il disastro e ricominciare.

Da Niscemi sembrano arrivare spiragli di luce. Il sindaco Conti annuncia la riapertura delle scuole, garantisce supporto ai ragazzi e assistenza a tutta la popolazione. Intanto continuano i dubbi sul fatto che si sia trattato di un evento evitabile Dopo la tempesta, lentamente, sembra tornare il sereno. Da Niscemi arrivano i primi spiragli di luce e la riapertura delle scuole, prevista per domani, rappresenta uno dei segnali più concreti di ripresa. Un ritorno alla normalità fragile ma necessario, soprattutto per i più giovani. Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Valentino Conti, lo ha annunciato in un video postato su Facebook: gli istituti San Giuseppe, Don Bosco e Belvedere, trovandosi in zona rossa, resteranno chiusi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

A Niscemi si apre un nuovo capitolo di un disastro annunciato.

A Niscemi, una cittadina di 25mila abitanti in provincia di Caltanissetta

