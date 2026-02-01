Questa mattina a Niscemi i sindaci hanno annunciato la riapertura delle scuole per lunedì. Nel frattempo, è stato pubblicato un modulo per richiedere assistenza ai genitori e alle famiglie che ne hanno bisogno. Dopo le settimane di maltempo e le frane che hanno messo in crisi alcuni quartieri, le autorità cercano di ripartire, anche se resta l’incertezza sulla sicurezza delle strade e degli edifici scolastici.

A Niscemi, dove l’ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia nelle scorse settimane ha provocato una vasta frana, cominciano a riprendere le prime attività. «Domani a Niscemi riapriranno le scuole », ha dichiarato il sindaco Massimiliano Conti. «Abbiamo già fatto il trasloco dai tre plessi chiusi perché sono nella zona rossa, quelli degli istituti San Giuseppe, Don Bosco e Belvedere. Se le scuole riaprono è perché sono in sicurezza, in una zona non interessate dalla frana. Abbiamo controllato anche i termosifoni, facendo un intervento tecnico e funzionano». In un video pubblicato su Facebook, il sindaco ha anche comunicato la presenza di psicologi negli istituti per assistere la ripresa delle lezioni: «Ci saranno delle?équipe di psicologi che faranno un giro nelle scuole per un’attività di supporto e verifica, un primo approccio per trattare la vicenda che ci ha sconvolti». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Niscemi: lunedì riaprono le scuole. Pubblicato modulo per richiesta assistenza

A Niscemi tornano lentamente alla normalità.

Dopo giorni di emergenza causati dalla frana, a Niscemi tornano le scuole e riparte anche il servizio di assistenza sociale.

