Niccolò Giannetti rivela i momenti più difficili della sua carriera, partendo dall’esperienza alla Juventus. Ricorda di aver fatto errori con Del Piero, definendo il suo comportamento “indegno” e confessando di non capire niente in quegli anni. Racconta anche le botte di Chiellini e le sfide di un percorso tra alti e bassi, senza filtri.

Niccolò Giannetti ripercorre il suo percorso da calciatore a Fanpage.it. L'incredibile avventura alla Juventus, la gaffe con Del Piero e le "botte" di Chiellini. Poi storie e aneddoti, da Cagliari a Siena, da Barella a Di Natale: "Nel pullman metteva i suoi gol e diceva: guardate e imparate".🔗 Leggi su Fanpage.it

Niccolò Giannetti: Con Del Piero alla Juve sono stato indegno, ma non capivo niente. Buio totale

