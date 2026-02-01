Nevicate record e mareggiate devastano la Calabria | traffico interrotto frane e allerte in tutta la regione

La Calabria sta vivendo giorni di caos. La perturbazione ha portato nevicate record e mareggiate violente, che hanno interrotto il traffico e causato frane in diverse zone della regione. Le strade sono bloccate, le scuole chiuse e molte persone sono rimaste isolate. Le autorità stanno lavorando per gestire l’emergenza e ripristinare la normalità.

Una violenta perturbazione meteorologica ha travolto la Calabria, scatenando nevicate record, frane e mareggiate che hanno messo in crisi infrastrutture e servizi essenziali. Il maltempo, alimentato da un ciclone mediterraneo che ha seguito le tracce del precedente vortice Harry, ha colpito l’intera regione con piogge torrenziali e nevicate abbondanti, specialmente nelle zone montuose. Le temperature sono scese bruscamente, con neve che ha raggiunto quote fino a 1.100 metri sull’Aspromonte, dove il paese di Gambarie, a 1.310 metri d’altezza, si è ritrovato coperto da circa 20 centimetri di neve fresca in poche ore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Le recenti condizioni meteorologiche avverse hanno interessato le regioni del Sud Italia, in particolare Sicilia, Calabria e Campania.

Il maltempo causato dal ciclone Harry ha interessato Sicilia, Calabria e Sardegna, provocando allagamenti e mareggiate di rilevante intensità.

Argomenti discussi: Oltre due metri di neve sull'Etna, accumuli di pioggia eccezionali concentrati in poche ore e mareggiate record in Sicilia e Calabria. Il climatologo: Evento estremo, per certi versi storico; Neve a Nord, piogge, venti forti e mareggiate su gran parte dell'Italia; Allerta gialla, frana a Niscemi: evacuate 500 persone, un'altra in Liguria: interrotta Via Aurelia - Aggiornamento del 26 Gennaio delle ore 06:27; Maltempo al Sud, lunedì in Cdm stato d'emergenza e prime risorse.

