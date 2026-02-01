Nevicate eccezionali nella Sila | crolli e interruzioni stradali in diverse zone montane

La strada statale 108 Bis nella zona della Silana di Cariati si blocca sotto la neve. Nella mattinata del 1° febbraio, le forti nevicate hanno causato crolli e interruzioni lungo diversi tratti montani. Tra San Giovanni in Fiore e le zone vicine, le autorità hanno deciso di chiudere temporaneamente il tratto tra il chilometro 54 e il 43, per motivi di sicurezza. La circolazione rimane difficile, con molte strade ancora impraticabili.

Nella tarda mattinata del 1° febbraio 2026, il tratto della strada statale 108 Bis “Silana di Cariati” compreso tra il chilometro 54 e il chilometro 43, nel comune di San Giovanni in Fiore, è stato temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni. L’interruzione è stata causata dalla caduta di alberi e rami massicci sulla carreggiata, frutto di un’ondata di maltempo che ha colpito con intensità la zona montuosa della Sila. Le condizioni atmosferiche, caratterizzate da nevicate abbondanti e vento forte, hanno reso instabili gli alberi, alcuni dei quali sono crollati sotto il peso accumulato, bloccando completamente il transito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

