Da domani le valli tra Genova e Savona si preparano a ricevere la neve. Le autorità hanno già emesso l’allerta gialla, che resterà in vigore per almeno 24 ore. Precipitazioni moderate sono previste sulle zone collinari e nelle strade interne, con possibili accumuli che potrebbero creare problemi alla circolazione. Le forze dell’ordine invitano a muoversi con cautela e a tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo.

Da domani scatta l’allerta gialla per neve nelle valli interne tra Genova e Savona, segnalando un rischio moderato di accumuli significativi sulle strade e nelle zone collinari. L’evento meteorologico è dovuto a un’intensa perturbazione che si sta spostando dal Mediterraneo settentrionale verso la penisola italiana, portando con sé temperature in calo e precipitazioni abbondanti sotto forma di neve. Le aree più colpite saranno quelle più elevate, in particolare i bacini dei fiumi Bisagno, Scrivia e Arroscia, dove l’accumulo potrebbe raggiungere i 15-20 centimetri in poche ore. L’allerta, emessa dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile, è valida per tutta la giornata di domani e potrebbe essere rinnovata in base all’evoluzione del tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Neve in arrivo nelle valli tra Genova e Savona, allerta gialla da domani

