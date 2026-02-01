Nel segno di Francesco le idee | Statua francobolli e rassegne

Nella città si parla di un progetto che unisce arte, cultura e partecipazione. Si vuole creare qualcosa che coinvolga istituzioni, chiese, associazioni e cittadini. L’obiettivo è mettere insieme le idee e lavorare per il bene della comunità, guardando al futuro e lasciando spazio anche a iniziative come la statua e le esposizioni di francobolli. Tutti sono chiamati a contribuire, perché solo con il confronto si può costruire qualcosa di condiviso.

E’fondamentale il coinvolgimento di istituzioni pubbliche, realtà religiose e laiche, mondo associativo e singoli cittadini per operare nella definizione di una programmazione condivisa, orientata al bene e al futuro della città. Lo pensa Assisi al Centro guardando all’ottavo centenario della morte di San Francesco sul quale ha organizzato un incontro pubblico per presentare alcuni progetti, ma soprattutto per cercare di dar vita a un movimento corale cittadino che lo supporti. “Intendiamo stimolare il dibattito e la partecipazione delle associazioni e dei cittadini all’organizzazione di un evento straordinario che sicuramente può essere fondamentale anche per il futuro della città di Assisi” ha sottolineato il coordinatore Eraldo Martelli sottolineando come alcuni progetti siano anche a costo zero, comportando solo l'impegno del personale per realizzarli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Gubbio si appresta a celebrare l’VIII centenario di San Francesco con una serie di iniziative dedicate alla sua figura e al patrimonio religioso e culturale della città.

