nasce il gruppo giovani progetto per socializzare e lanciare un talent show

A marzo nasce il Gruppo Giovani, un progetto che punta a coinvolgere i giovani nel volontariato e a far emergere nuovi talenti. L’obiettivo è offrire uno spazio di socializzazione e creare un talent show dedicato ai giovani del territorio.

Decollerà a marzo il Gruppo giovani, finalizzato a stimolare azioni di volontariato attivo sul territorio ma anche a sviluppare capacità come quella della musica. L'idea è dell'assessore Valentina Mozzoni (nella foto) che ha fortemente voluto lanciare questa sfida aggregativa che intende svilupparsi nel tempo, coinvolgendo i ragazzi nella fase adolescenziale. Collaboreranno attivamente alla realizzazione dell'intero progetto Giulia Buselli e Matilde Silicani che potranno seguire da vicino i ragazzi per condurli in azioni di diversa natura: volontariato per ripulire il fiume oppure una strada al fine di sviluppare il loro profondo senso civico, organizzare una raccolta doni per una comunità di bambini ma anche mettere a servizio quel talento musicale che vede la scuola del Marzocchino da sempre altamente specializzata.

