Napoli un ultimo acquisto entro le ore 20? Manna lavora ad un esterno di difesa affidabile

Il Napoli lavora ancora sul mercato in queste ultime ore prima della chiusura. Manna sta cercando un difensore esterno che possa rafforzare la squadra, con il tempo che stringe e le trattative che si intensificano. La speranza è di trovare un rinforzo affidabile entro le 20, per chiudere definitivamente il mercato azzurro.

Il mercato del Napoli entra nelle sue ore più calde, con la dirigenza azzurra pronta a giocare le ultime carte prima della chiusura della sessione. Dopo aver definito gli arrivi di Giovane e Alisson, operazioni che hanno rinforzato la rosa e dato nuove soluzioni a disposizione dell’allenatore, il club partenopeo non sembra però intenzionato a fermarsi qui. L’obiettivo finale è chiaro: un terzino destro che possa garantire affidabilità immediata ma anche prospettiva futura. Il nome in cima alla lista è quello di Norton-Cuffy, esterno classe 2004 di proprietà del Genoa. Il giovane inglese ha impressionato per forza fisica, corsa e personalità, attirando l’attenzione di diversi club.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Il Napoli non si ferma e lavora anche in difesa.

Il Napoli valuta le strategie di mercato, concentrandosi su un esterno d’attacco di rotazione.

