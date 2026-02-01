Giovanni Di Lorenzo potrà tornare in campo prima del previsto. L'infortunio al ginocchio sinistro, che sembrava grave, si rivela meno serio del previsto. Dopo aver svolto esami più approfonditi, i medici hanno escluso lesioni gravi e prevedono solo due mesi di stop, molto meno di quanto temuto all'inizio.

L’infortunio a Giovanni Di Lorenzo è meno grave del temuto, anche se rimane pur sempre una trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro e che, comunque, oggi verrà visitato a Villa Stuart per capire se c’è, o meno, l’interessamento dei legamenti. In ogni caso, scongiurata la rottura del crociato e quindi del ginocchio, come evidenziato dalla risonanza magnetica di ieri mattina. I tempi di rientro previsti sono tra i 45 e i 60 giorni. Il giocatore, dopo le lacrime dell’altra sera, ora è sereno. Due mesi non sono pochi, ma in ogni caso nulla pensando al rischio che ha corso, di chiudere la stagione con 4 mesi di anticipo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, sollievo Di Lorenzo: solo due mesi di stop

