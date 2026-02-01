Napoli sollievo Di Lorenzo | solo due mesi di stop

Giovanni Di Lorenzo potrà tornare in campo prima del previsto. L'infortunio al ginocchio sinistro, che sembrava grave, si rivela meno serio del previsto. Dopo aver svolto esami più approfonditi, i medici hanno escluso lesioni gravi e prevedono solo due mesi di stop, molto meno di quanto temuto all'inizio.

L’infortunio a Giovanni Di Lorenzo è meno grave del temuto, anche se rimane pur sempre una trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro e che, comunque, oggi verrà visitato a Villa Stuart per capire se c’è, o meno, l’interessamento dei legamenti. In ogni caso, scongiurata la rottura del crociato e quindi del ginocchio, come evidenziato dalla risonanza magnetica di ieri mattina. I tempi di rientro previsti sono tra i 45 e i 60 giorni. Il giocatore, dopo le lacrime dell’altra sera, ora è sereno. Due mesi non sono pochi, ma in ogni caso nulla pensando al rischio che ha corso, di chiudere la stagione con 4 mesi di anticipo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

