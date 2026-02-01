Napoli previsto un ultimo tentativo per Sulemana | in caso di no chiuderà Alisson Pedullà

Il Napoli lavora senza sosta per chiudere un nuovo acquisto in attacco. Nelle ultime ore, i dirigenti stanno tentennando sul nome di Sulemana, ma se dovesse dire di no, il club si muoverà subito per Alisson. La trattativa è viva e le prossime ore saranno decisive per capire quale giocatore vestirà la maglia azzurra.

In queste ultime, frenetiche ore di mercato, il Napoli cerca di regalare ad Antonio Conte un'ulteriore pedina in attacco. Gli aggiornamenti di Pedullà. Napoli, il punto sugli esterni. Spiega Pedullà su X: "Il Napoli farà un ultimo tentativo per Sulemana, malgrado la cessione di Lookman: in caso di no chiuderà Alisson" Si tratterebbe di un prestito oneroso tra i 3 e 4 milioni di euro con diritto di riscatto. Ricordiamo che il Napoli può concludere operazione solo con l'ausilio di questa formula a causa del blocco parziale del mercato. Tutto ruota attorno al cosiddetto costo del lavoro allargato, il nuovo «termometro» della solidità finanziaria nel calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli, previsto un ultimo tentativo per Sulemana: in caso di no chiuderà Alisson (Pedullà)

