Napoli per Di Lorenzo un trauma distorsivo al ginocchio Scongiurate le ipotesi di Conte che aveva gridato allo scandalo

Giovanni Di Lorenzo si è infortunato al ginocchio durante l’allenamento del Napoli. Le prime diagnosi parlano di un trauma distorsivo, ma ancora nessuna conferma definitiva sui tempi di recupero. Dopo le parole di Antonio Conte, che aveva espresso preoccupazione e gridato allo scandalo, ora si spera in una soluzione più veloce del previsto. I medici stanno facendo gli esami per capire l’entità del danno e decidere il da farsi.

Dopo le parole di Antonio Conte, tutti pensavano che la stagione di Giovanni Di Lorenzo fosse da considerare conclusa. Dagli esami svolti oggi sono invece e fortunatamente arrivate notizie rassicuranti: il capitano del Napoli ha avuto un trauma distorsivo di secondo grado del ginocchio sinistro. Nessuna rottura del legamento crociato anteriore, come invece aveva ipotizzato Conte in una conferenza stampa velenosa dopo la vittoria per 2 a 1 contro la Fiorentina. Di Lorenzo dovrebbe stare fuori al massimo due mesi, ma potrebbe in realtà già provare a rientrare in tempo per giocare con la Nazionale gli spareggi decisivi verso i prossimi Mondiali, in programma il 26 e il 31 marzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Napoli, per Di Lorenzo un trauma distorsivo al ginocchio. Scongiurate le ipotesi di Conte, che aveva gridato allo scandalo Approfondimenti su Napoli Giovani Napoli, Di Lorenzo meno grave del previsto: trauma distorsivo al ginocchio, i tempi di recupero L’infortunio di Giovanni Di Lorenzo nel match contro la Fiorentina non è grave come si temeva. Napoli, le condizioni di David Neres dopo l'infortunio: «Trauma distorsivo alla caviglia sinistra» David Neres ha subito un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, come confermato dagli esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Napoli Giovani Argomenti discussi: Napoli, grave infortunio per Di Lorenzo: esce in barella contro la Fiorentina; Infortunio Di Lorenzo, Conte: 'Sembra sia grave'; Infortunio Di Lorenzo, il ginocchio sinistro fa crac. Conte: Pare si sia rotto il legamento crociato; Di Lorenzo, brutto infortunio al ginocchio: esce in lacrime. Si teme la rottura del crociato. Napoli, infortunio Di Lorenzo: l'esito degli esami e i tempi di recuperoIl capitano degli azzurri è uscito anzitempo nel corso della sfida contro la Fiorentina al 'Maradona': il comunicato ufficiale del club azzurro ... corrieredellosport.it Napoli: per Di Lorenzo un distorsione, niente operazioneNiente rottura del crociato per Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli dopo le visite di questa mattina ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio, meno grave. (ANSA) ... ansa.it Sospiro di sollievo per il Napoli! Per l’infortunio di Di Lorenzo si temeva il peggio, ma lo stop sarà comunque lungo. - facebook.com facebook . @sscnapoli, le ultime sull'infortunio di Giovanni Di Lorenzo: il giocatore ha accusato una distorsione di secondo grado, domani previsti ulteriori esami sulle sue condizioni x.com

