Napoli Manna prova il colpo Federico Chiesa in extremis? Da sempre è un pupillo di Conte e ADL

Il Napoli sta valutando l’idea di mettere a segno un colpo dell’ultimo minuto per Federico Chiesa. La società ha sempre considerato il giocatore una priorità, anche se in questo momento le trattative sono ancora in fase di definizione. Manna si sta muovendo con attenzione, cercando di capire se ci sono le condizioni giuste per portare Chiesa a Napoli prima della fine del mercato. La strategia del club resta quella di mantenere i conti in ordine, senza fare investimenti eccessivi.

Il mercato del Napoli si sta muovendo all'insegna della sostenibilità economica, con una strategia chiaramente orientata al saldo zero. La dirigenza azzurra, guidata dal direttore sportivo Giovanni Manna, sta lavorando con attenzione per rinforzare la rosa senza stravolgere i conti, cercando al tempo stesso di soddisfare le richieste del nuovo allenatore Antonio Conte. Fino a questo momento, il club partenopeo ha già chiuso due operazioni importanti: l'arrivo di Giovane, profilo giovane e funzionale al progetto tecnico, e il perfezionamento dell'affare Alisson, che va a completare un reparto considerato prioritario dallo staff tecnico.

