Il Napoli torna al successo, ma la vittoria ha un prezzo alto. Dopo due sconfitte pesanti, i partenopei trovano i tre punti grazie a Vergara, che segna il gol decisivo. Tuttavia, la festa si spegne in fretta: il capitano Di Lorenzo si ferma gravemente al ginocchio sinistro e potrebbe dover saltare il resto della stagione. La squadra si prepara a fare i conti con questa perdita importante.

Napoli, 1 febbraio 2026 – Non c'è rosa senza spine e così il ritorno alla vittoria del Napoli dopo due sconfitte pesantissime nell'economia delle rispettive competizioni e della stagione in generale viene macchiato dal grave infortunio al ginocchio sinistro occorso a capitan Giovanni Di Lorenzo, che rischia di aver chiuso con largo anticipo la sua annata. Stavolta davvero non c'entrano i problemi muscolari e tendinei che hanno assillato Antonio Conte fin dall'estate, aprendo un dibattito sulla natura degli stessi, oscillante per qualcuno alla mera casualità mentre per altri ai carichi di lavoro troppo intensi e magari all'età media della rosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, le due facce del ritorno al successo: Vergara regala la vittoria ma Di Lorenzo va ko

Il Napoli attraversa un momento complicato.

Il Napoli trova una vittoria sofferta contro la Fiorentina, battendola 2-1 nell'anticipo della 23ª giornata di campionato.

