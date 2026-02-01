Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il Napoli deve fare i conti con una brutta notizia. Il capitano Di Lorenzo si è infortunato e le sue condizioni complicano i piani di mercato della squadra. La società ora deve decidere come muoversi, sapendo di perdere un elemento importante in vista delle prossime sfide.

La vittoria di ieri sera contro la Fiorentina non ha dato al Napoli assoluta felicità considerando le condizioni di capitan Di Lorenzo. Il difensore è uscito anzitempo dal terreno di gioco, ma fortunatamente alla fine l’infortunio è stato meno grave del previsto. La buona notizia dovrebbe aver nuovamente fatto cambiare i piani di mercato partenopei. Napoli, sospiro di sollievo per Di Lorenzo: Zappa non più un obiettivo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’ affare tra Cagliari e Napoli per Zappa non dovrebbe più andare in porto. L’esterno dei sardi sarebbe dovuto arrivare per sostituire Di Lorenzo che, almeno secondo le previsioni, avrebbe dovuto avere un lungo stop. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, la notizia cambia i piani di mercato: la decisione è netta

Il mercato del Napoli si muove con attenzione, alla ricerca di eventuali opportunità per rafforzare la rosa.

