Napoli frenata su Juanlu | il Siviglia dice no

Il Napoli aveva fatto un tentativo per portare Juanlu Sanchez in Italia, ma il Siviglia ha rifiutato la proposta. La trattativa si ferma, e ora si complica la possibilità di vedere l’esterno spagnolo in azzurro.

"> Salta l’intesa per l’esterno: respinta la formula proposta dagli azzurri Si complica la pista Juanlu Sanchez per il Napoli. Nelle ultime ore, infatti, il Siviglia ha respinto la proposta avanzata dal club azzurro per l’esterno difensivo spagnolo. A riportarlo è Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport, che ha fatto il punto sulla trattativa. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà su Sky Sport, il Napoli aveva trovato nella notte un accordo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.🔗 Leggi su Napolipiu.com

Il Napoli è tornato a contattare il Siviglia per il trasferimento di Juanlu Sanchez.

Il Napoli sta chiudendo l’accordo con Juanlu, l’esterno del Siviglia.

