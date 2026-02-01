Napoli-Fiorentina rivivi la partita | gli highlights

Questa mattina sono stati pubblicati gli highlights di Napoli-Fiorentina, una partita molto combattuta. La gara è stata ricca di episodi emozionanti e momenti di grande intensità, decisa da alcune giocate chiave. I tifosi possono così rivivere le azioni più importanti di una sfida che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

Gazzetta dello Sport: "Napoli senza scelta. I milioni Champions per rimanere al top" Conte dopo Napoli-Fiorentina: «Così si ammazzano i calciatori. Di Lorenzo è un pezzo da 90» Marchisio: «Napoli in emergenza, l'eliminazione nasce da lontano. Vergara va protetto» Napoli–Qarabag 2-0: gli azzurri tornano dominanti. Rivivi gli highlights del match Supercoppa, il Napoli batte il Milan 2-0: gli highlights della partita Il Napoli conquista la Supercoppa battendo il Milan 2-0, conquistando così l'accesso alla finale. Fiorentina-Napoli 1-3: gol e highlights | Serie A Napoli-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale Moviola Napoli-Fiorentina: bene La Penna, però mancano due gialli Al 23' del primo tempo c'è un tocco di mano di Comuzzo sul batti e ribatti davanti alla porta della Fiorentina. La Penna lascia correre e il Var Nasca non interviene. Dalla sala di Lissone non arriva ... Conte sbrocca dopo Napoli Fiorentina Sfogo furibondo del tecnico Tutte le parole nel primo commento Serie A, il Napoli batte la Fiorentina: -1 dal Milan in classifica. Preoccupa Di Lorenzo infortunato e Conte…

