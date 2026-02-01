Napoli-Fiorentina le pagelle | Meret c' è quando conta 7 Male Gosens | 5

Il match tra Napoli e Fiorentina si è concluso con alcune sorprese nelle pagelle. Meret si è fatto trovare pronto quando serviva, ricevendo un 7, mentre Gosens ha deluso con un 5. Tra i partenopei, brilla Vergara, che ha dimostrato sicurezza in difesa. Nei viola, si salvano Comuzzo e Dodò, mentre Fabbian e Brescianini hanno commesso troppi errori. La partita ha mostrato alcune luci e molte ombre, lasciando i tifosi con un mix di soddisfazione e preoccupazione.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.