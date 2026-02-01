Napoletani a Roccaraso arrivano 28 bus ma l'invasione dei tiktoker non c'è
Questa mattina a Roccaraso sono arrivati 28 autobus provenienti da Napoli. Solo tre sono stati respinti dalle autorità locali. Il sindaco spiega che il piano predisposto dalla Prefettura ha funzionato e ha evitato un vero e proprio affollamento di visitatori. Nonostante l’arrivo di tanti turisti, l’afflusso si è mantenuto sotto controllo.
A Roccaraso arrivati 28 bus da Napoli, solo 3 respinti. Il sindaco: "Il piano della Prefettura ha funzionato". Borrelli (Avs): "Nessuna invasione di tiktoker".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Roccaraso Napoli
Rita De Crescenzo su Tiktok: napoletani a Roccaraso anche quest’anno. Il sindaco: bus turistici a numero chiuso
Rita De Crescenzo ha annunciato su TikTok l’intenzione di recarsi anche quest’anno a Roccaraso.
Rita De Crescenzo su Tiktok: napoletani a Roccaraso anche quest’anno. Il sindaco: da lunedì bus a numero chiuso
Rita De Crescenzo, nota tiktoker napoletana, ha annunciato la sua presenza a Roccaraso anche quest’anno.
Ultime notizie su Roccaraso Napoli
Argomenti discussi: Roccaraso, bus da Napoli: domenica 123 prenotati, solo 50 ammessi. In contemporanea il vertice della Lega; Sindaco Roccaraso: Non abbiamo bisogno della promozione dei tiktoker; Renzo Arbore, Marisa Laurito e lo scherzo di Luciano De Crescenzo: la Madonna di Capri.
Napoletani a Roccaraso, arrivano 28 bus ma l’invasione dei tiktoker non c’èA Roccaraso arrivati 28 bus da Napoli, solo 3 respinti. Il sindaco: Il piano della Prefettura ha funzionato. Borrelli (Avs): Nessuna invasione di tiktoker ... fanpage.it
Roccaraso, la finta invasione dei tiktoker: solo 28 bus arrivati su un limite di 50Alla fine l’invasione di Roccaraso dei tiktoker non c’è stata. Nella giornata di domenica si è registrato l’arrivo di 28 ... msn.com
A Roccaraso, in Abruzzo, una delle città al mondo dove i tiktoker napoletani vagano liberamente, è comune che gli abitanti lascino le auto aperte senza chiudere le portiere a chiave. Questa pratica non è frutto di distrazione, ma una misura di sicurezza essenz - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.