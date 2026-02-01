Napoletani a Roccaraso arrivano 28 bus ma l'invasione dei tiktoker non c'è

Questa mattina a Roccaraso sono arrivati 28 autobus provenienti da Napoli. Solo tre sono stati respinti dalle autorità locali. Il sindaco spiega che il piano predisposto dalla Prefettura ha funzionato e ha evitato un vero e proprio affollamento di visitatori. Nonostante l’arrivo di tanti turisti, l’afflusso si è mantenuto sotto controllo.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.