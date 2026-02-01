musica rap piumini catene e coltelli ecco chi sono davvero i maranza

Da settimane si parla di giovani che si identificano come «maranza», tra musica rap, piumini, catene e coltelli. È un’immagine forte e spesso stereotipata, che il nuovo saggio di Roberto Arditti e Alessio Gallicola mette sotto la lente. Gli autori descrivono questa generazione come smarrita, spesso fra mode e comportamenti che nascondono più di quanto mostrino. La parola «maranza» si è evoluta nel tempo, assumendo sfumature diverse, ma dietro tutto ci sono ragazzi che cercano di definirsi e di trovare un posto nel mondo.

Il saggio di Roberto Arditti e Alessio Gallicola fa il ritratto di una generazione persa. «Maranza»: una parola che abbiamo imparato a conoscere e che, negli ultimi anni, ha subito un cambiamento semantico. Non indica più i tamarri, ma i ragazzi di seconda generazione: i marocchini zanza. Più genericamente, tutti coloro che provengono dal Maghreb e che hanno fatto della criminalità, in particolare furto e rapina, una «professione». Da anni circolavano sui social le immagini di don Alì, l’auto proclamato re dei maranza che è stato arrestato il 22 novembre scorso. Don Alì, il cui vero nome è Said Alì, ha contribuito a creare l’immaginario di questo gruppo. 🔗 Leggi su Laverita.info

