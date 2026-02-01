Musetti infortunato | quando torna e quali tornei salta

Quando tornerà e quali tornei salterà Lorenzo Musetti, il giovane tennista italiano, dovrà fermarsi per un infortunio. L’assenza si farà sentire a febbraio, saltando diverse tappe della stagione. I tempi di recupero non sono ancora definiti, ma intanto si pensa già ai prossimi impegni.

Ci sono aggiornamenti importanti sull’infortunio di Lorenzo Musetti: l’italiano sarà costretto a saltare diversi appuntamenti in programma a febbraio Dal sogno agli inferi, il passo è stato breve per Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro, stabilmente in top 10 nel ranking, stava giocando un grande Australian Open, forse anche un filino meglio rispetto al connazionale Jannik Sinner, che poi si è fermato in semifinale. Eppure il momento di raccolta non è mai davvero arrivato. Infatti, è stato costretto a fermarsi contro Novak Djokovic (poi battuto in finale da Alcaraz), nonostante due set di vantaggio contro il fenomeno serbo.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Musetti Infortunio

Dopo aver abbandonato il match degli Australian Open contro Djokovic, Musetti ha annunciato che salterà i prossimi tornei sulla terra rossa in Sud America.

Questa settimana, dal 2 all’8 febbraio, tornano in campo diversi italiani nei tornei ATP e WTA.

Ultime notizie su Musetti Infortunio

