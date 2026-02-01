Musetti annuncia lo stop | Devo rinunciare ai tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro

Lorenzo Musetti ha annunciato di dover rinunciare ai prossimi tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro. Dopo settimane di successi e buoni risultati, il tennista italiano si ferma per motivi ancora da chiarire. La sua stagione, finora in crescita, subisce una battuta d’arresto che potrebbe influenzare il suo cammino nei prossimi mesi.

Il momento più alto della stagione si è trasformato in una brusca frenata. Lorenzo Musetti è costretto a fermarsi dopo settimane intense, segnate da una crescita evidente e da ambizioni consolidate ai massimi livelli del circuito. La scelta non è arrivata a cuor leggero, ma nasce dalla necessità di tutelare il fisico e di evitare rischi che potrebbero compromettere il resto dell’anno agonistico, in una fase in cui il calendario non concede tregua. La decisione matura dopo valutazioni approfondite e un confronto costante con lo staff. La priorità diventa la salute, davanti a qualunque obiettivo di breve periodo, anche quando si tratta di appuntamenti importanti e attesi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Approfondimenti su Musetti Renato

Lorenzo Musetti dovrà rinunciare a Buenos Aires e Rio, dopo il problema alla gamba che lo ha fermato agli Australian Open.

Ultime notizie su Musetti Renato

