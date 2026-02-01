Museo Mitoraj ci siamo | Apertura entro Pasqua Subito in mostra 69 opere
Il museo Mitoraj si prepara ad aprire le porte. L’apertura ufficiale è prevista entro Pasqua, e già si annunciano 69 opere in mostra. L’obiettivo è sorprendere i visitatori con un evento che potrebbe dare nuovo impulso alla scena culturale della città. La macchina organizzativa è in pieno movimento, e i cittadini aspettano di poter finalmente ammirare le opere dell’artista.
Sarebbe la vera sorpresa nell’uovo di Pasqua. Una sorpresa per la cultura cittadina e il suo potenziale indotto. In ritardo di almeno cinque anni rispetto ai primi annunci e con un costo complessivo di 16-17 milioni di euro. Ma si sa, una volta tagliato il nastro le forbici fanno a pezzettini anche tutto il resto. Quest’anno la Pasqua cadrà il 5 aprile ed entro quella data, infatti, il Museo Mitoraj dovrebbe finalmente aprire i battenti. Il freno a mano della prudenza obbliga ad usare il condizionale, ma è quella la data indicata. Tra poco più di sessanta giorni, pertanto, l’ambiziosa struttura di via Oberdan sarà una realtà, sebbene incompleta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
