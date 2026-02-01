Fratelli d’Italia attacca i varchi in uscita dalla Ztl e l’aumento delle multe. La polemica si fa sempre più accesa, con accuse di truffa ai cittadini. L’opposizione chiede chiarimenti e annuncia iniziative contro questa strategia che, secondo loro, penalizza chi si muove in città. La questione resta al centro del dibattito pubblico, tra proteste e richieste di spiegazioni.

L’offensiva di Fratelli d’Italia contro i varchi in uscita dalla Ztl e sull’aumento del numero delle multe fa rumore. E provoca reazioni da parte della maggioranza. Le dure parole utilizzate dal senatore di Fdi, Franco Zaffini che ha parlato di "truffa" ai danni dei cittadini ("di fatto, dopo la Regione anche il Comune di Perugia ci mette le mani in tasca e aumenta di fatto le tasse col sotterfugio, o truffa, di aumentare le multe ai propri cittadini") hanno sollevato un polverone. A reagire, ad esempio, è il consigliere comunale del Pd, Marko Hromis che scrive al senatore meloniano: "Sono un consigliere comunale di Perugia ma non sono un truffatore né tantomeno esercito il mio mandato con la pratica del sotterfugio – afferma –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Multe e varchi in Ztl: "Truffa ai cittadini? Zaffini, parole gravi"

Dal 29 gennaio scattano le multe nella Zona a traffico limitato del centro storico e di Borgo San Giuliano.

A Brindisi, numerosi automobilisti sono stati multati nel pomeriggio di venerdì 2 gennaio per aver attraversato la ZTL senza varchi su Corso Umberto I, tra piazza Della Vittoria e piazza Cairoli.

