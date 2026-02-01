Motociclismo Da martedì i piloti di Evan Bros sul circuito di Philipp Island
Martedì i piloti di Evan Bros partiranno per il circuito di Philipp Island, dove si svolgeranno i test finali prima dell’inizio del campionato mondiale di motociclismo. Gli ultimi allenamenti in Europa sono finiti, e da domani i team si concentreranno sulla pista australiana, preparandosi alla sfida che li attende.
Gli ultimissimi test europei sono andati in archivio: da martedì le casse con il materiale prenderanno il volo, assieme a quelle di tutti gli altri competitor per il titolo mondiale. Voleranno in direzione Australia dove, nella consueta, ventosa, Phillipp Island, il 20 febbraio inizierà il Mondiale delle derivate di serie. Una prima prova stagionale, preceduta come d’abitudine dai test sullo stesso circuito australiano a partire dal martedì precedente la gara. Una sorta di ultimissima spiaggia per mettere a punto gli ultimi dettagli. Non mancherà neppure la scuderia ravennate Evan Bros che, come sempre, parteciperà al Mondiale SuperSport Next Gen. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
