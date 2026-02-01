Morte della piccola Alessandra l’affido alla nonna nel Sannio le avrebbe potuto salvare la vita | non c’è stato il tempo

Nella vicenda di Alessandra, la bimba morta a Tufino a dicembre, si intrecciano diversi aspetti. L’affido alla nonna, che avrebbe potuto salvarle la vita, non è arrivato in tempo. La bambina viveva in una situazione complicata, con una famiglia coinvolta in un procedimento giudiziario per l’affidamento e accuse di violenze e abbandono. La sua morte ha riacceso le polemiche e portato alla luce una realtà difficile, fatta di tensioni familiari e carenze di attenzione.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella storia della piccola Alessandra, morta nel dicembre 2024 a Tufino in casa degli zii (arrestati per omicidio aggravato), non emergono solo violenze e abbandono, come ricostruito dall'inchiesta, ma anche una complessa vicenda giudiziaria di fronte al tribunale dei Minori, provocata dalla rottura della relazione tra il padre e la madre naturali, che se ne contendevano la custodia in un quadro socialmente complesso, con conseguente apertura di un procedimento per l'accertamento delle capacità di cura. Non c'era stata, come invece reso noto in precedenza, la sospensione della potestà genitoriale nei confronti dei due.

