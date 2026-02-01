A Tufino, nel Napoletano, una bambina di 4 anni è morta in circostanze drammatiche. Gli zii della piccola sono stati arrestati con l’accusa di omicidio aggravato. La procura ha aperto un’indagine dopo aver scoperto che la bambina aveva subito maltrattamenti ripetuti prima di perdere la vita. Le forze dell’ordine stanno ascoltando parenti e amici per ricostruire quanto accaduto.

Una vicenda a dir poco orribile quella avvenuta a Tufino (Napoli) nel dicembre 2024. Una bimba di soli 4 anni perse la vita fra le mura domestiche dopo aver subito continui maltrattamenti. Oggi gli zii affidatari che avrebbero dovuto prendersi cura della piccola sono stati arrestati con l'accusa di omicidio aggravato. Il fatto, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, risale alla notte fra il 13 e il 14 dicembre di due anni fa. A dare l'allarme furono proprio i due zii. Si parlò prima di un malore, poi di una caduta dalle scale a chiocciola. All'arrivo dei soccorsi non c'era già più niente da fare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morì a 4 anni: zii arrestati per omicidio aggravato

Approfondimenti su Tufino Napoli

Questa notte gli zii affidatari di Alessandra, una bambina di quattro anni, sono stati arrestati con l’accusa di averle provocato la morte.

Una bambina di soli 4 anni è morta a Tufino, in provincia di Napoli.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Tufino Napoli

Argomenti discussi: Bimbo morto a 4 anni dopo l'incidente in minimoto, il padre è indagato per omicidio colposo; Morì sullo slittino a Sesto Pusteria: risarcimento di 630mila euro alla famiglia di Romano Campiti, figlio del killer di Fidene; Morì a 14 anni sulla pista da slittino, risarcimento di 630mila euro alla famiglia Campiti (il killer della strage di Fidene); Ciclista di 65 anni muore schiacciato da un autoarticolato a Gaggiano.

Il dramma di Alessandra, morta a 4 anni. Svolta dopo anno: gli zii in carcere per omicidio aggravatoDenutrizione e traumi hanno portato al decesso della piccola, in affido alla coppia. L’arresto è scattato dopo oltre 12 mesi di indagini: Gravi maltrattamenti e condotte violente ... quotidiano.net

Bimba di 4 anni morta in casa a Tufino, un anno dopo arrestati per omicidio gli ziiLa piccola - deceduta a soli 4 anni nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024 - era denutrita e maltrattata. Sul corpo anche lividi, ustioni e piaghe ... adnkronos.com

Il lutto - Era paralizzato da otto anni, dopo la sparatoria nella quale morì suo fratello - facebook.com facebook