Il Milan punta forte su Disasi del Chelsea. Secondo i giornalisti Matteo Moretto e Fabrizio Romano, è il profilo scelto dalla società rossonera. Hanno fatto il punto sulle trattative più calde, tra cui quella per il difensore francese, e hanno anche parlato di Mateta del Crystal Palace. Alla fine, sarà il mercato a decidere se il Milan farà il colpo giusto.

Continua l'attesa per Mateta: il Milan sta provando a chiudere il colpo di calciomercato in queste ultime ore, ma il Crystal Palace non ha ancora dato il via libera. Nella notte italiana il giornalista Matteo Moretto ha aggiornato in merito alla situazione: "Abbiamo chiesto poco fa, ma al momento non si è sbloccato nulla. Il Palace non ha dato il via libera". Presente nel video su 'YouTube' anche il giornalista Fabrizio Romano: "Ti dico che su Disasi il West Ham aspetta per il prestito, il Milan parla con gli agenti. L'idea dei rossoneri sarebbe quella di non pagare in prestito, perché Disasi è fuori rosa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Moretto: “Il Milan è forte su Disasi. E’ il profilo scelto”. Curiosità sulla formula

Approfondimenti su Milan Calciomercato

Il mercato del Milan si infiamma ancora una volta.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milan Calciomercato

Argomenti discussi: Milan, Moretto: Il calciomercato rossonero non è chiuso al 100%, la stima per Mateta è alta; Moretto – Gila è nel mirino del Milan ma non per gennaio: la verità verso giugno; Moretto: Milan-Onstein, trattativa bloccata ai documenti e poi il sì al Barcellona; Milan a caccia di un difensore: Moretto svela il nome in pole position per Tare.

Moretto: Il nome su cui si sta concentrando Tare è quello di DisasiAggiornamenti costanti sul fronte difensore centrale per quanto riguarda le ultime, caldissime, ore di calciomercato rossonero. Sono stati fatti tanti nomi ma quello ... milannews.it

Moretto: Mateta non è a Milano ma in attesa di capire se volare o menoIl Milan spinge, e spinge tanto, su Jean-Philippe Mateta: il club rossonero è al lavoro per portare l'attaccante francese alla corte di Max Allegri già in questa ... milannews.it

«MAGIC MIKE FINO AL 2031! MATTEO MORETTO CONFERMA: "MAIGNAN OGGI IN SEDE PER IL RINNOVO: ACCORDO FINO AL 2030 CON OPZIONE PRO-MILAN!"» #Maignan #Milan #Rinnovo #Moretto #MagicMike - facebook.com facebook

Mateta al Milan, Moretto "Manca solo l’ultimissimo via libera del Palace" x.com