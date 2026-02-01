Morata Juventus ci sono possibilità per un terzo ritorno a Torino? Cosa filtra sullo spagnolo dopo le ultime voci

La Juventus sta valutando seriamente un nuovo ritorno di Alvaro Morata. Le voci si fanno sempre più insistenti, soprattutto in vista di eventuali problemi con l’acquisto di Kolo Muani. Il club spagnolo potrebbe tornare utile come alternativa, e i dirigenti sarebbero pronti a fare un passo in questa direzione. La questione resta aperta, ma le trattative sono già in corso.

Morata Juventus, l’attaccante spagnolo rientra nei radar della dirigenza come soluzione d’emergenza in caso di fumata nera per Kolo Muani. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Questo celebre verso musicale potrebbe diventare ancora una volta la colonna sonora del calciomercato della Juventus, che in queste ultime, frenetiche 48 ore di trattative si trova a dover gestire una situazione complessa per il reparto offensivo. Se l’obiettivo dichiarato e prioritario rimane Randal Kolo Muani, la cui trattativa con il Tottenham presenta ostacoli logistici non indifferenti legati al sostituto, la dirigenza ha il dovere professionale di tenere calde delle piste alternative per non lasciare Luciano Spalletti senza rinforzi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Aggiornamenti sull'infortunio di Neres in vista della partita tra Juventus e Napoli: le ultime notizie da Castel Volturno indicano che la situazione non è favorevole per l'esterno brasiliano.

