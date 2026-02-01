Morata Juventus ci sono possibilità per un terzo ritorno a Torino? Cosa filtra sullo spagnolo dopo le ultime voci

Da juventusnews24.com 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta valutando seriamente un nuovo ritorno di Alvaro Morata. Le voci si fanno sempre più insistenti, soprattutto in vista di eventuali problemi con l’acquisto di Kolo Muani. Il club spagnolo potrebbe tornare utile come alternativa, e i dirigenti sarebbero pronti a fare un passo in questa direzione. La questione resta aperta, ma le trattative sono già in corso.

Morata Juventus, l’attaccante spagnolo rientra nei radar della dirigenza come soluzione d’emergenza in caso di fumata nera per Kolo Muani. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Questo celebre verso musicale potrebbe diventare ancora una volta la colonna sonora del calciomercato della  Juventus, che in queste ultime, frenetiche 48 ore di trattative si trova a dover gestire una situazione complessa per il reparto offensivo. Se l’obiettivo dichiarato e prioritario rimane  Randal Kolo Muani, la cui trattativa con il Tottenham presenta ostacoli logistici non indifferenti legati al sostituto, la  dirigenza  ha il dovere professionale di tenere calde delle piste alternative per non lasciare  Luciano Spalletti  senza rinforzi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

morata juventus ci sono possibilit224 per un terzo ritorno a torino cosa filtra sullo spagnolo dopo le ultime voci

© Juventusnews24.com - Morata Juventus, ci sono possibilità per un terzo ritorno a Torino? Cosa filtra sullo spagnolo dopo le ultime voci

Approfondimenti su Morata Juventus

Xhaka Juventus, rispunta questa idea in vista di gennaio? Cosa filtra sul centrocampista del Sunderland dopo le ultime voci: tutta la verità

Infortunio Neres, cosa filtra in vista di Juventus Napoli: non ci sono buone notizie. Le ultime da Castel Volturno

Aggiornamenti sull’infortunio di Neres in vista della partita tra Juventus e Napoli: le ultime notizie da Castel Volturno indicano che la situazione non è favorevole per l’esterno brasiliano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Morata Juventus

Argomenti discussi: Suggestione Morata per la Juventus: lo spagnolo è l'alternativa a Kolo Muani?; Un nuovo attaccante per la Juventus: Kolo Muani prima scelta, spunta la suggestione Morata; Juventus-Kolo Muani: nuovo incontro oggi. E spunta la suggestione Morata!; Alvaro Morata e Alice Campello, ora è davvero finita: Faranno un annuncio sui social.

morata juventus ci sonoMorata può tornare alla Juventus? Clamorosa idea per un Alvaro-ter: l’incastro con Como e Milan. Le idee dei bianconeri per l’attaccoMorata può tornare alla Juventus? Clamorosa idea per un Alvaro-ter: l’incastro con Como e Milan. Le idee dei bianconeri per l’attacco Il mercato della Juventus è entrato nella sua fase più critica e c ... calcionews24.com

morata juventus ci sonoSuggestione Morata per la Juventus: lo spagnolo è l'alternativa a Kolo Muani?Tuttosport lancia l'ipotesi dell'ennesimo ritorno dello spagnolo in bianconero. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.