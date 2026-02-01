Montereale operativa la nuova palestra scolastica

A Montereale Valcellina è pronta a partire la nuova palestra scolastica. La struttura, moderna e funzionale, è stata inaugurata e ora aspetta studenti, insegnanti e cittadini. È destinata a diventare un punto di riferimento per lo sport e le attività sociali del paese.

L'impianto, promosso e realizzato dall'Amministrazione comunale, è stato progettato per rispondere alle esigenze delle scuole ma anche per essere utilizzato dalle associazioni sportive locali. Spazi ampi, sicurezza, efficienza e versatilità sono i principi che hanno guidato la progettazione, con l'obiettivo di offrire un ambiente adatto a diverse discipline e attività motorie, sia in ambito scolastico sia extrascolastico. L'intervento si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione del plesso scolastico comunale, che negli ultimi anni ha visto significativi investimenti in lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e miglioramento della qualità degli spazi didattici.

