montale e gli altri poeti da nobel

Il 12 dicembre 1975 Eugenio Montale si presenta all’Accademia di Svezia per ricevere il suo premio Nobel. Con voce ferma e occhi lucidi, legge il discorso di ringraziamento, mentre sul volto si legge tutta la soddisfazione di chi ha visto riconosciuto il suo lavoro dopo anni di scrittura e riflessione. È un momento storico per la letteratura italiana, che vede uno dei suoi poeti più amati salire sul palco internazionale.

È il 12 dicembre del 1975 quando Eugenio Montale scuote la sua chioma bianca leggendo all’Accademia di Svezia il discorso per il conferimento del Premio Nobel per la letteratura di quell’anno cruciale. Ricorda Roberto Galaverni nella sua introduzione a È ancora possibile la poesia (Vallecchi), che "Pier Paolo Pasolini era stato assassinato solo da poche settimane". Il discorso di Montale affonda le radici nell’attualità; il poeta si interroga sul senso del fare ancora poesia in un mondo in rapida trasformazione, dove "c’è un largo spazio per l’inutile, e anzi uno dei pericoli" è "quella mercificazione dell’inutile alla quale sono sensibili soprattutto i giovanissimi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

In un’epoca dominata da immagini e tecnologia, la poesia sembra ancora trovare il suo spazio.

Il Premio Montale Fuori di Casa entra nel suo trentesimo anno Dopo un 2025 ricco di riconoscimenti e celebrazioni per i 50 anni dal Premio Nobel a Eugenio Montale – con eventi al Parlamento Europeo, a Villa Nobel di Sanremo e al Senato della Repubblica - facebook.com facebook