L’Italia torna a salire sul podio ai Mondiali di cross, questa volta con lo junior Grigolini che conquista un argento. Dopo gli ori di Stefano Viezzi nel 2024 e Mattia Agostinacchio nel 2025, anche questa volta gli azzurri dimostrano di essere tra i protagonisti della disciplina. La gara si è conclusa con soddisfazione e tanta voglia di continuare a far bene.

Arriva una medaglia d’argento per l’Italia ai Mondiali di ciclocross di Hulst, in Olanda, che questo pomeriggio vivranno il clou con la gara degli elite in cui Mathieu Van der Poel sarà il grande favorito. Filippo Grigolini, udinese, classe 2008, è stato protagonista di una ottima gara ed era in testa fino all’ultimo giro, quando è stato vittima di due cadute che ne hanno compromesso il titolo, favorendo la rimonta dell’olandese Heeren che è andato a vincere. Secondo a 9” Grigolini (bronzo al belga Lejuen), che era arrivato terzo lo scorso anno quando aveva vinto Mattia Agostinacchio. È la seconda medaglia per l’Italia in questa rassegna iridata, dopo l’argento di venerdì nella cronostaffetta mista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mondiali cross, argento per lo junior Grigolini

Approfondimenti su Mondiali Cross

Ecco i convocati dell’Italia per i Mondiali di Hulst 2026 di ciclocross.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Mondiali Cross

Argomenti discussi: Mondiali Cross: Italia d’argento nel Team Relay; MONDIALI CICLOCROSS – Italia d’argento nel Team Relay; Medagliere e risultati dei Mondiali di Hulst: Italia quinta al day 2; Campionati del mondo ciclocross: Italia d’argento nella Team Relay vinto dall’Olanda.

Ciclocross: Filippo Grigolini sfiora l’impresa, è argento ai Mondiali. Vince HeerenÈ mancato davvero poco ad un'impresa che sarebbe stata eccezionale. Dopo Viezzi ed Agostinacchio l'Italia va vicina al terzo successo di fila nella ... oasport.it

Quando i Mondiali di ciclocross 2026 oggi in tv: orari 1° febbraio, streaming, italiani in garaDopo il day-2 di ieri, i Mondiali di ciclocross 2026 sono pronti a vivere oggi la loro terza ed ultima giornata di gare. A Hulst, in Olanda, andranno in ... oasport.it

La prima giornata di gare al Campionato del Mondo di Ciclocross di Hulst ha regalato agli azzurri la medaglia d'argento nel #TeamRelay Scopri qui come è andata: https://www.ciclismoweb.net/mondiali-cross-italia-dargento-nel-team-relay/ - facebook.com facebook

Detto che Hulst mi piace, anche se preferivo la variante del 2021...si fa un gran ciarlare dell'internazionalizzazione del cross. Poi i Paesi Bassi si fanno 3 mondiali in un lustro, Hoogerheide 4 in 20 anni, Tabor 4 dal 2001, Belgio numeri similari ai Paesi Bassi. x.com