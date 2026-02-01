L’Italia si sveglia con una notizia inquietante: la premier Giorgia Meloni è stata aggredita durante un evento pubblico. È stata circondata da un gruppo di almeno dieci persone, che l’hanno colpita con calci, pugni e anche con un martello. L’agente di sicurezza ha riferito che l’attacco è stato molto organizzato e violento. Meloni è caduta a terra senza il casco e ora si trova sotto cure mediche. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

È stato accerchiato, aggredito da un gruppo di almeno dieci persone. Crollato a terra, senza più il casco, preso a martellate, a calci e pugni. "Sono molto organizzati", le parole dette alla premier Meloni dall'agente Alessandro Calista, 29 anni, diventato suo malgrado il simbolo dei violenti scontri avvenuti sabato a Torino nel corso della manifestazione per Askatasuna. L'agente, che è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni all'ospedale Le Molinette dove gli sono state riscontrate contusioni al torace e ferite alla coscia e alle braccia, ha ricevuto la visita della Presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Molto organizzati": le parole dell'agente alla Meloni

Approfondimenti su Meloni Aggressione

Giorgia Meloni è arrivata questa mattina alla struttura delle Molinette per visitare l’agente ferito, Alessandro Calista, che è stato colpito con un martello durante il raduno pro Askatasuna.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Meloni Aggressione

Sono molto organizzati: le parole dell'agente alla premier MeloniL'agente, che è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni all'ospedale Le Molinette dove gli sono state riscontrate contusioni al torace e ferite alla coscia e alle braccia, ha ricevuto la visita de ... msn.com

"Ora sarò chiara. Questi non sono manifestanti. Questi sono criminali organizzati. Quando si colpisce qualcuno a martellate, lo si fa sapendo che le conseguenze possono essere molto, molto gravi. Non è una protesta, non sono scontri. Si chiama tentato omici - facebook.com facebook