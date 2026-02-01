Nella moda si registra una caduta record, con il settore dell’abbigliamento e degli accessori che ha sofferto di più negli ultimi dodici mesi. Le vendite sono in calo e i negozi fanno fatica a sostenere i costi, mentre la ristorazione prova a difendersi, cercando di resistere alla crisi che colpisce anche il settore.

Abbigliamento e accessori hanno pagato il prezzo più alto al calo del potere d’acquisto negli ultimi dodici mesi. La cura della persona segna, al contrario, una crescita che sfiora il 3%. "Il bilancio complessivo è negativo – commenta Mario Maiocchi (nella foto), direttore del centro studi Confimprese –. Tuttavia ci sono delle differenze analizzando i settori merceologici. Sarà importante ora monitorare i primi mesi dell’anno appena iniziato che potrebbero indicare una stabilizzazione dei consumi a livelli vicini a quelli dello scorso anno". Il segmento abbigliamento-accessori ha chiuso il 2025 con il risultato peggiore (-2,1%) confermando un trend altalenante durante gli ultimi dodici mesi: a novembre la crescita del +4,7% del valore delle spese, alimentata anche dalle promozioni durante i giorni del Black Friday, aveva illuso gli operatori in una parziale ripresa del comparto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Moda, flessione record. La ristorazione si difende

Confindustria segnala un rallentamento della flessione nel settore calzaturiero italiano, offrendo qualche segnale di stabilità.

Alle cene della moda, sorprendentemente, si discute di argomenti diversi rispetto alle tendenze e agli abiti, creando un'atmosfera più intima e meno ufficiale.

