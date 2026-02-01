Il governo italiano si appresta a varare un nuovo decreto legge entro fine febbraio. Tra le misure ci sono interventi urgenti per la sanità e il turismo balneare, due settori in attesa di risposte concrete. Il governo lavora per approvare presto le novità che potrebbero cambiare la gestione di queste aree strategiche.

Il governo italiano sta preparando un pacchetto di misure urgenti all’interno del decreto milleproroghe, in arrivo entro la fine del mese di febbraio, con l’obiettivo di risolvere scadenze critiche per settori strategici come la sanità e il turismo balneare. Tra le priorità emergenti, la proroga delle concessioni per balneari e ambulanti, che rischiano di perdere i diritti di esercizio entro la fine dell’estate se non verranno estese. L’obiettivo è garantire continuità operativa per migliaia di imprese costiere, soprattutto in regioni come la Campania, la Puglia e la Sardegna, dove il settore turistico è fondamentale per l’economia locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Misure urgenti in arrivo: nuovi provvedimenti per sanità e turismo balneare nel prossimo decreto legge

Approfondimenti su Decreto Milleproroghe

La Regione Toscana attende con fiducia i dati del 2025 per valutare i prossimi passi, mentre il ricorso del governo contro la legge sul turismo è stato respinto dalla Corte Costituzionale per infondatezza.

