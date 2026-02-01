Misteri del fiume nascosti tra salicornie e nebbia il nuovo dramma in prima assoluta su Sky

Da domani, su Sky, debutta in prima assoluta *Under Salt Marsh – Misteri sommersi*, una serie che promette di catturare gli spettatori con una storia intensa e avvolta dalla nebbia. La trama si concentra su un crimine irrisolto, il peso del passato e i segreti nascosti tra le salicornie di un fiume misterioso. La produzione in sei episodi si presenta come un viaggio tra mistero e tensione, con un’atmosfera rarefatta che tiene alta l’attenzione dall’inizio alla fine.

Da domani, lunedì 2 febbraio, presenta in esclusiva il suo nuovo drama originale, *Under Salt Marsh – Misteri sommersi*, una serie in sei episodi che affronta con intensità emotiva e atmosfera rarefatta il peso del passato e le conseguenze di un crimine che non vuole restare sepolto. Ambientata in una cittadina immaginaria, Morfa Halen, nel Galles, la storia si svolge in un paesaggio di salicornie, nebbie persistenti e coste minacciate dal mare che avanza. Il fulcro della trama ruota intorno a un omicidio misterioso, scoperto durante una tempesta di portata epocale, una perturbazione che si verifica una volta ogni generazione e che potrebbe cancellare per sempre le prove del crimine.

