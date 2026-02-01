Stefano Cassani non nasconde la sua delusione dopo il pareggio 0-0 contro il suo Carpi. Anche se la squadra ha giocato una buona partita e ha creato diverse occasioni, non è riuscita a trovare il gol. Nel finale, i biancorossi sono rischiato di perdere la partita, e Cassani sottolinea che bisogna essere più precisi e attenti. La sua preoccupazione principale ora è migliorare l’efficacia in attacco senza mettere a rischio la fase difensiva.

CARPI Stefano Cassani non può essere soddisfatto dello 0-0. "È vero che abbiamo fatto una bona gara – spiega – e che abbiamo creato tante palle gol nitide, ma non siamo stati efficaci e nel finale abbiamo anche rischiato di perderla, sarebbe stato folle dopo una gara così, per questo serve più attenzione e lucidità. Sono però soddisfatto del fatto che abbiamo ritrovato l’intensità dell’andata. Purtroppo la classifica è peggiorata, dobbiamo rimetterci a marciare e a essere più cattivi in area, ora abbiamo 3 gare molto difficili e bisogna fare punti". Poi parla dei singoli. "Giani ha fatto una grande gara, non giocava da tanto dall’inizio e già a fine primo tempo mi ha detto che non ne aveva tantissimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mister Cassani. "Migliorare in area. Corso un rischio folle»

Il Carpi, reduce da un periodo difficile con tre pareggi e altrettante sconfitte nelle ultime sei gare, affronta oggi la Ternana al

