missiroli avrebbe dovuto continuare

Dopo l’uscita dalla civica “Coraggio e Innovazione con Missiroli Sindaco” della ex consigliera Samanta Farabegoli per "divergenza di vedute" è la stessa lista – nata proprio pin campagna elettorale per sostenere il sindaco decaduto Mattia Missiroli – a prendere posizione e commentare i fatti inesorabili delle ultime settimane. "A seguito degli ultimi eventi che hanno portato alla sfiducia del sindaco di Cervia (indagato per maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie, ndr), come lista civica sentiamo il dovere di esprimere pubblicamente la nostra vicinanza a Mattia Missiroli, che ringraziamo per il lavoro svolto con impegno, serietà e senso delle istituzioni fino all’ultimo giorno del suo mandato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il ritiro delle dimissioni del Sindaco di Cervia sottolinea il suo impegno nel proseguire il servizio alla comunità.

