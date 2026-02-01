mirella freni voce incantatrice una mostra celebra il grande soprano

La sera del 3 febbraio 1955, Mirella Freni salì sul palcoscenico per il suo debutto come Micaela in “Carmen”. La giovane cantante tremava, anche se aveva studiato e si era preparata a lungo con il suo maestro e fidanzato, Leone. Quel momento rappresentava per lei come il primo volo, un passo importante che avrebbe segnato il suo percorso nel mondo dell’opera.

Quella sera del 3 febbraio 1955 a Mirella tremavano le gambe. Era stata scelta per interpretare Micaela nella ’Carmen’ di Bizet: aveva studiato, e tanto, si era preparata a puntino insieme al ‘suo’ Leone, fidanzato e maestro, ma quel debutto per lei era come il primo volo. Per di più quella sera lei avrebbe dovuto calcare proprio il palcoscenico di casa, quello del Teatro Comunale di Modena dove fin da piccola era andata ad assistere alle opere insieme alla nonna, appassionata loggionista. Ad aspettarla in camerino c’era un enorme cesto di fiori con un biglietto, "Siamo tutti con te. Gli amici del loggione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

