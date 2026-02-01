mio padre 5 mesi in galera per intercettazioni volutamente manomesse

Durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario, un uomo racconta il dramma del padre, in carcere da cinque mesi per intercettazioni manipolate. La sua voce denuncia la superficialità con cui alcuni magistrati gestiscono le prove, lasciando trasparire un senso di rabbia e frustrazione. Per lui, non sorprende più nulla, ma resta scioccato dalla mancanza di rispetto per la verità in un momento così solenne.

«Non mi stupisce più nulla. Mi impressiona che in un momento così solenne, come l'inaugurazione dell'anno giudiziario, in ogni aula di tribunale, i magistrati possano mentire cosi spudoratamente». A evidenziarlo Matilde Siracusano, sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia. Le toghe, ancora una volta, sfruttano il loro momento di visibilità per fare propaganda per il “no”. «Sentire che con la riforma sarà compromessa l'indipendenza della magistratura è blasfemia. Ha ragione Nordio. Tutti sanno che l'Alta Corte Disciplinare, la separazione delle carriere e il sorteggio del Csm sono questioni che nulla hanno a che vedere con la separazione dei poteri». 🔗 Leggi su Iltempo.it

