Minori sempre più coltelli | Aumentare le risorse

La situazione negli uffici requirenti del distretto emiliano-romagnolo peggiora. Le carenze di personale sono ormai croniche e le risorse disponibili sono troppo poche per far fronte ai problemi crescenti. Gli operatori chiedono più investimenti e più personale per gestire l’aumento di casi di minori coinvolti in situazioni delicate, tra cui l’uso di coltelli. La situazione resta critica e senza interventi rapidi rischia di peggiorare ancora.

La situazione degli uffici requirenti del distretto emiliano-romagnolo? Si registrano "carenze sono ormai croniche e risorse assolutamente inadeguate". Così la Procura generale di Bologna nella relazione letta ieri in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, evidenziando ancora una volta i problemi di organico. La scopertura complessiva al 30 giugno 2025 era del 28,9%, a fine dicembre 2025 del 29,9%, con una presenza di 329 unità di personale rispetto ai 461 amministrativi previsti nelle Procure del distretto (e dunque una carenza di 132). "Proviamo a immaginare una importante azienda che si trovi ad operare stabilmente con il 30% di personale in meno, utilizzando al contempo programmi obsoleti e malfunzionanti: è destinata al fallimento", dicono il procuratore generale Paolo Fortuna e l’avvocato generale Ciro Cascone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tra il 2019 e il primo semestre del 2025, si è registrato un incremento significativo delle segnalazioni di minori per il porto di armi improprie, tra cui coltelli, mazze, catene e storditori elettrici.

