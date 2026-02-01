Una minestra con verza e cotica di maiale, tipica della cucina contadina del Cilento, torna sulle tavole dopo anni di tramandazione. Le comunità locali preparano ancora questa ricetta semplice, fatta con ingredienti poveri ma saporiti, come la verza fresca e la cotica di maiale. Un piatto che racconta le tradizioni di una terra dura, dove si sfruttava tutto e niente si buttava via. Le cucine del Cilento continuano a mantenere vivo questo sapore autentico, che unisce le generazioni.

La minestra con verza e cotica di maiale nasce nelle cucine contadine del Cilento, terra aspra e generosa, dove nulla andava sprecato. Del maiale, animale fondamentale per l’economia familiare, si utilizzava ogni parte: la cotica, considerata umile, diventava protagonista di piatti sostanziosi e ricchi di sapore. Questa minestra era il comfort food dell’inverno: fumante sul tavolo, condivisa dopo una giornata nei campi, spesso accompagnata da pane raffermo abbrustolito. Ogni cucchiaio racconta una storia di povertà dignitosa, di rispetto per la materia prima e di quella cucina lenta che oggi ritroviamo come simbolo autentico della Dieta Mediterranea. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

© Cilentoreporter.it - Minestra con verza e cotica di maiale. Primo piatto della tradizione cilentana

