Una sparatoria si è verificata questa mattina a Milano, nel quartiere di Rogoredo. Un rapinatore aveva appena rapinato una pistola a un vigilante e lo aveva preso a bastonate. Quando gli agenti sono intervenuti per bloccarlo, l’uomo ha aperto il fuoco, sparando tre colpi contro di loro. Gli agenti hanno risposto al fuoco, e ora il rapinatore si trova in condizioni gravissime all’ospedale. La vicenda ha scosso la zona, con i residenti ancora sotto shock per quanto accaduto.

Sparatoria tra la polizia e un rapinatore a Milano. È accaduto nel primo pomeriggio di domenica 1 febbraio in piazza Mistral, a Rogoredo, a due chilometri circa dall'Arena Santa Giulia in cui si terranno le gare delle Olimpiadi. Un uomo di nazionalità cinese, Liu Wenham, 31 anni, dopo aver rubato la pistola a una guardia giurata che stava andando al lavoro, ha avuto un conflitto a fuoco con gli agenti che lo hanno intercettato in strada. Secondo le prime informazioni ha esploso almeno tre colpi contro i poliziotti, alcuni proiettili avrebbero colpito l’auto di servizio. A quel punto, gli agenti delle Uopi, le unità specializzate create all’indomani degli attentati al Bataclan, hanno risposto al fuoco ferendo in maniera molto seria l’uomo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Milano, sparatoria tra polizia e rapinatore a Rogoredo: l'uomo è grave. "Aveva esploso tre colpi contro gli agenti che volevano fermarlo"

