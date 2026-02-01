Milano scontro a fuoco tra polizia e rapinatore | le immagini dal luogo della sparatoria

Una sparatoria si è verificata oggi pomeriggio a Milano, in piazza Mistral, nella zona di Rogoredo. La polizia ha avuto uno scontro a fuoco con un uomo che aveva appena compiuto una rapina. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente, ma l’uomo ha aperto il fuoco prima di essere fermato. Sul posto ci sono ancora agenti e i rilievi sono in corso per chiarire come sono andate le cose.

Sparatoria tra la polizia e un uomo a Milano. È successo intorno alle 15 in piazza Mistral, zona Rogoredo. Secondo una prima ricostruzione, ad allertate le forze dell’ordine è stata una guardia giurata che, mentre stava andando al lavoro, è stata aggredita a bastonate dall’uomo ed è stata derubata dell’arma. Alla vista della macchina della polizia, il rapinatore ha esploso diversi colpi contro la vettura. A quel punto gli agenti hanno risposto al fuoco colpendolo. L’aggressore è ricoverato al Niguarda e versa in gravissime condizioni. Almeno cinque i colpi che si vedono sulla carrozzeria della Land Rover della polizia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, scontro a fuoco tra polizia e rapinatore: le immagini dal luogo della sparatoria Approfondimenti su Milano Sparatoria Milano, le immagini dal luogo della sparatoria in cui ha perso la vita un 20enne In zona Rogoredo, Milano, si sono diffuse le immagini di una sparatoria avvenuta in via Giuseppe Impastato 7. Milano, sparatoria in zona Rogoredo tra rapinatore e polizia: l’uomo è gravissimo Questa pomeriggio in piazza Mistral, a Milano, si è consumata una sparatoria tra un rapinatore e la polizia. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Sparatoria a Milano, ventenne ucciso dalla polizia a Rogoredo Ultime notizie su Milano Sparatoria Argomenti discussi: Milano. Muore a 20 anni in conflitto a fuoco con la Polizia; Incidente alle porte di Milano, auto si schianta: grave un uomo; Spari in strada a Rogoredo a Milano in via Impastato, morto 28enne colpito da agenti in borghese: Era armato; Sparatoria a Milano, morto un ragazzo di 28 anni: indagato l'agente in borghese che l'ha colpito. Aveva una pistola a salve. Milano, ruba pistola a vigilante e poi spara a polizia. Colpito dagli agenti: è gravissimoLeggi su Sky TG24 l'articolo Milano, ruba pistola a vigilante e poi spara a polizia. Colpito dagli agenti: è gravissimo ... tg24.sky.it Milano, rapinatore ruba pistola e spara alla polizia che lo ferisce gravemente. Ancora a RogoredoL'uomo ha ferite da arma da fuoco alla testa e a un braccio, sono in corso approfondimenti e la prognosi rimane riservata ... ilfattoquotidiano.it Olimpia Milano-Brescia | Torna l'emergenza per lo scontro al vertice in LBA x.com La presenza della polizia anti-immigrazione Usa ai Giochi di Milano-Cortina scatena lo scontro politico. Il sindaco Sala: “Milizia che uccide, non ci sentiamo tutelati da Piantedosi”. Il Viminale invierà seimila agenti, il ministro Piantedosi: “Tempesta in un bicchie - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.