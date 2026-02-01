Milano ragazza denuncia stupro in stazione

Una ragazza di 18 anni ha denunciato di essere stata violentata nella stazione di Porta Garibaldi a Milano. La ragazza, di origine ucraina, si trovava in uno stato di alterazione quando ha raccontato di essere stata portata in un tunnel della stazione e aggredita. L’accaduto è stato segnalato alle forze dell’ordine nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 3 e mezza. Le indagini sono in corso.

MILANO – Una ragazza ha denunciato di essere stata violentata a Milano, a notte fonda, dopo essere stata portata in una galleria, o in un tunnel, della stazione di Porta Garibaldi FS E' accaduto a notte fonda, intorno alle 3 e mezza di giovedì, quando la 18enne, di origine ucraina, in stato di alterazione, si è recata nell'area ferroviaria, lungo i binari, con un giovane che aveva conosciuto in serata. Lì sarebbe stata stuprata. La ragazza la notte stessa si sarebbe fatta portare alla Clinica Mangiagalli dal 118, dove però non sarebbero stati riscontrati segni di violenza, non per forza necessari, per identificare una violenza sessuale.

