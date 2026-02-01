Un bambino di Belluno, cresciuto tra le montagne delle Dolomiti, prenderà parte alla cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026. La sua presenza rappresenta un simbolo forte, legato alla tradizione e alle radici del territorio.

Un bambino di Belluno, nato in una famiglia di montanari con radici profonde nel territorio delle Dolomiti, sarà protagonista di un momento simbolico nella cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026. Il piccolo, ancora minorenne, è stato scelto per portare la fiaccola olimpica all’interno dello stadio San Siro di Milano, un gesto che unisce tradizione, identità regionale e il messaggio universale dello sport. L’evento, previsto per il 6 febbraio 2026, rappresenta un omaggio alla montagna italiana, al territorio che ospita le gare di sci alpino e che ha dato i natali a una delle più forti tradizioni sportive del paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano Cortina: bimbo di Belluno avrà un ruolo nella cerimonia d’apertura

Approfondimenti su Milano Cortina

Il bambino di 11 anni di Belluno, costretto a camminare più di sei chilometri sotto la neve perché non aveva il nuovo biglietto, avrà un ruolo speciale alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina.

Un bambino di Belluno, fatto scendere da un autobus sotto la neve, avrà un ruolo speciale alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: In occasione dei Giochi Invernali arriva a Milano Ice & Fun Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano-Cortina, bimbo di Belluno lasciato a piedi sotto la neve avrà un ruolo alla Cerimonia di ape…; Il bambino di Belluno parteciperà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina. La mamma: Mi ha chiamato Malagò, Riccardo è entusiasta; Lasciato a terra dall’autista, lo chiamano per le Olimpiadi. La svolta per il bimbo di 11 anni: cosa farà per Milano-Cortina.

Bimbo di Belluno lasciato a piedi sotto la neve, avrà un ruolo nella cerimonia di apertura di Milano-CortinaLa vicenda nasce da un episodio avvenuto nel Bellunese. Un bambino di undici anni, al rientro da scuola, è stato fatto scendere dall’autobus perché sprovvisto di un biglietto ritenuto valido. Era il s ... orizzontescuola.it

Milano Cortina: bimbo di Belluno avrà un ruolo nella cerimonia d'aperturaLa Fondazione Milano Cortina 2026 ha proposto un ruolo nella Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi a Cortina, apprende l'ANSA, al bambino del bellunese che martedì scorso è stato fatto scendere sotto ... ansa.it

Penso a Milano Cortina 2026 e alla settimana folle e meravigliosa che ci attende, mentre guardo questa foto degli anni ‘50. La mia mamma è la seconda da sinistra. - facebook.com facebook

“Battiti Olimpici”, verso Milano Cortina 2026. Protocollo Po. Il percorso verso le Olimpiadi Questa sera alle 21.15 su IlSole24OreTv, canale 246 del digitale terrestre Una produzione Coni in collaborazione con SportFace x.com