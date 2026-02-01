Milano colombiano precipita dall’8° piano e muore

Un uomo colombiano è morto precipitando dall’ottavo piano di un palazzo a Milano. La polizia ha trovato segni di colluttazione nell’appartamento, il che porta a pensare che si sia trattato di un omicidio. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli di questa vicenda.

MILANO, 01 FEB – Un volo dall’ottavo piano di un palazzone nell’hinterland di Milano. E’ morto così ieri sera, un uomo di 31 anni di origini colombiane, senza fissa dimora e con precedenti, trovato senza vita nel cortile di uno stabile in via Cimarosa, a Pioltello. Secondo un prima ricostruzione, e dopo i primi rilievi dei carabinieri della compagnia del comune alle porte di Milano, nell’appartamento da cui l’uomo è precipitato sono stati individuati i segni di una colluttazione. Cosa che fa ipotizzare un omicidio. Secondo gli accertamenti, il 31enne, tra le 21.30 e le 22, sarebbe stato raggiunto da alcune persone, forse cinque. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

