Milan stop su Disasi | il profilo non convince

Il Milan ha deciso di mettere da parte temporaneamente l’idea di acquistare Axel Disasi. I rossoneri hanno ricevuto l’offerta di un prestito, ma non hanno mostrato interesse a portarlo in squadra. La trattativa si ferma qui, almeno per ora, mentre il club continua a valutare altre opzioni per rinforzare la difesa.

Il Milan resta attivo nelle ultime ore di mercato, ma sul fronte difesa arriva una prima frenata. Ai rossoneri è stato proposto Axel Disasi con la formula del prestito, ma l'operazione non scalda il Diavolo. Secondo le informazioni di Fabrizio Romano, il profilo del centrale francese non convince pienamente la dirigenza, che al momento non intende approfondire la trattativa. Valutazioni in corso su altri nomi, mentre il tempo stringe.

