Il portiere francese Mike Maignan ha annunciato di aver firmato il nuovo contratto con il Milan, fino al 2031. Dopo settimane di trattative, Maignan dice di aver aspettato con pazienza questo rinnovo, che era molto importante per lui. Ora si concentra sulla prossima stagione e sui obiettivi con i rossoneri.

Le prime parole del portiere francese Mike Maignan dopo il rinnovo di contratto fino al 2031 con il Milan. Ecco il video. "Sono molto molto felice. È un rinnovo che stavamo aspettando tanto: c'è voluta pazienza, ma ce l'abbiamo. Sono molto molto felice. Mi trovo bene a Milano, con la famiglia anche. Mi auguro tante cose belle per i milanisti e per la mia famiglia anche. Voglio più trofei, più successi. Sarò qui in famiglia per altri cinque anni. A tutti i tifosi rossoneri: guardate, ci sono ancora! Forza Milan". Queste le parole di Mike Maignan dopo il rinnovo con il Milan. Ecco il video da Gazzetta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Maignan: “È un rinnovo che stavamo aspettando tanto: c’è voluta pazienza”

Oggi il sorriso è più grande del solito in casa Milan.

