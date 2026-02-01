Milan Licari | Maignan ritrovato è un gran colpo Mateta può ricordare Lukaku

Il Milan torna a sorridere con Mike Maignan, che sembra aver superato i problemi fisici e si prepara a essere protagonista. Il portiere francese rappresenta un’arma in più per la squadra di Pioli. Intanto, Samuel Mateta, in arrivo dal Lione, ha le caratteristiche per ricordare Lukaku, e molti tifosi sperano possa portare gol e peso offensivo alla squadra. La società rossonera guarda con attenzione al mercato, convinta di aver trovato due tasselli importanti per la ripresa.

Ieri la grande notizia del rinnovo di Mike Maignan con il Milan fino al 2031. Ne parla anche il giornalista Fabio Licari: "Il Maignan ritrovato è un gran colpo. Uno dei portieri più forti del mondo. Impossibile non ci fossero pretendenti in Europa, ci aveva pensato anche la Juve che non naviga nell’oro e corteggia parametri zero, ma il francese ha scelto di continuare nel Milan". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Mateta in arrivo: accordo trovato, visite mediche in corso? Nel suo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport', Licari ha parlato anche del possibile arrivo di Mateta: "Un gran colpo anche lui? La risposta non può essere definitiva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan punta a rafforzarsi con decisione e già pensa alle mosse giuste sul mercato.

Ecco le principali notizie di oggi, domenica 28 dicembre 2025, sul Milan di Massimiliano Allegri.

